Баку примет II Всемирную неделю искусственного интеллекта США

В этом году азербайджанская столица примет II Всемирную неделю искусственного интеллекта (World AI Week) США.

Как сообщает Report, об этом объявлено на прошедшем в Баку первом заседании Азербайджано-американского экономического диалога.

Заседание было организовано Министерством экономики Азербайджана и Государственным департаментом США в рамках Бакинской энергетической недели в соответствии с Хартией о стратегическом партнерстве между двумя странами.

При участии министра экономики Микаила Джаббарова и помощника государственного секретаря США по вопросам экономики, энергетики и бизнеса Калеба Орра был подписан Протокол диалога, а также ряд документов в сфере создания цифровой инфраструктуры в Азербайджане, трансфера технологий и внедрения эффективных промышленных решений.

В рамках Первого экономического диалога состоялись панельные сессии, посвященные региональным связям, торговле и транзиту, энергетической безопасности, инвестициям, искусственному интеллекту и цифровой инфраструктуре. На первой сессии обсуждались маршрут TRIPP, Средний коридор, расширение региональных логистических возможностей, благоприятный для инвесторов бизнес-климат Азербайджана, а также новые возможности для американских компаний, открывающиеся благодаря растущим связям страны с Европой и Центральной Азией.

На сессии по энергетической безопасности были рассмотрены возможности сотрудничества в области развития Южного газового коридора и увеличения производства энергии. Также обсуждались вопросы партнерства в сфере диверсификации цепочек поставок, включая критически важные минералы.

В ходе дискуссий по искусственному интеллекту и цифровой инфраструктуре была представлена информация о высокотехнологичных решениях США. Были рассмотрены вопросы сотрудничества в области дата-центров, внедрения технологий ИИ, развития регуляторной базы и перспектив партнерства в этой сфере.