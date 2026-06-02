Ученые расшифровали надпись на горе Иландаг

Надпись на горе Иландаг стала известна научному миру примерно 30 лет назад. Впервые геологи, работавшие в регионе в советский период, сообщили об этом памятнике Академии наук.

Доктор исторических наук, профессор Вели Бахшалиев в интервью Report сообщил, что материалы для изучения надписи были отправлены в Италию, где в результате проведенных исследований текст был дешифрован и прочитан.

Выяснилось, что надпись связана с урартскими правителями, совершавшими поход на Нахчыван с северного направления.

"В надписи упоминаются имена урартского правителя Ишпуини и его сына Менуа, который впоследствии также стал правителем. В источнике отмечено, что они, пройдя через село Эразин, переправились через реку Араз через местность, называвшуюся в тот период Аршин, и направились в страну Плуади. Здесь они принесли жертвы в честь бога Халди и супруги правителя".

Ученый отметил, что урарты организовывали нападения на Нахчыван с нескольких направлений — как с севера, так и со стороны нынешнего Садаракского региона.

"В тот период на данной территории существовал мощный племенной союз — Конфедерация Итуни. По этой причине походы урартов завершились неудачей, и они были вынуждены отступить на юг".