Пожар в поселке Маштага потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
В Сабунчинском районе, на территории поселка Маштага потушен пожар.
Об этом Report сообщили в МЧС.
Отмечается, что благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня и его переход на прилегающие территории.
June 2, 2026 23:50
В Баку произошёл крупный пожар.
Как сообщает Publika.az, инцидент зафиксирован на территории посёлка Маштага.
Подразделения Государственной противопожарной службы МЧС оперативно проводят мероприятия по ликвидации возгорания на месте происшествия.
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