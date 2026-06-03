Пожар в поселке Маштага потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Сабунчинском районе, на территории поселка Маштага потушен пожар.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Отмечается, что благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня и его переход на прилегающие территории.

June 2, 2026 23:50

В Баку произошёл крупный пожар.

Как сообщает Publika.az, инцидент зафиксирован на территории посёлка Маштага.

Подразделения Государственной противопожарной службы МЧС оперативно проводят мероприятия по ликвидации возгорания на месте происшествия.