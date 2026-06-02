В Баку фасад здания рухнул на автомобили - ВИДЕО

Сильный ветер, обрушившийся на столицу, продолжает наносить серьёзный ущерб инфраструктуре Баку. Очередной инцидент произошёл в Наримановском районе.

В 4-этажном здании, расположенном по адресу улица Карабах, 55, возникла опасная ситуация.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Insanoid.com, в результате сильного ветра облицовочные элементы здания рухнули на тротуар и проезжую часть.

В результате происшествия были повреждены несколько автомобилей.