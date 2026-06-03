В Баку открылась международная конференция по теме возвращения в Западный Азербайджан

3 июня в отеле Fairmont Baku начала работу I Международная научная конференция «Возвращение в Западный Азербайджан: как новый этап национальной идеи».

Мероприятие организовано Бакинским государственным университетом совместно с Общиной Западного Азербайджана.

В рамках форума обсуждаются вопросы возвращения азербайджанцев в Западный Азербайджан, международно-правовые аспекты процесса, новая архитектура мира в регионе, а также современные политические и гуманитарные реалии.

В конференции принимают участие представители государственных структур, депутаты, учёные и международные эксперты.