В Британии - скандал из-за гибели Генри Новака: вместо оказания помощи полицейские надели наручники на раненого студента, и он умер - ВИДЕО

В Британии набирает обороты скандал вокруг гибели 18-летнего студента Генри Новака, скончавшегося в декабре 2025 года от ножевых ранений.

В понедельник, в день оглашения приговора его убийце, британская полиция обнародовала видеозапись последних минут жизни Новака, на которой молодого человека, получившего смертельное ранение, заковывают в наручники и арестовывают.

Кадры с нагрудных камер полицейских, которые ранее были показаны в суде, были опубликованы с согласия семьи погибшего и вызвали огромный общественный резонанс.

На кадрах видно, что полицейские, прибывшие на вызов к одному из домов в Саутгемптоне, сначала общаются с мужчиной, который называет себя потерпевшим, и другими людьми возле дома, а затем подходят к лежащему на земле Новаку, пытаются задать ему несколько вопросов, после чего надевают на него наручники.

Все это время студент неоднократно повторяет «Я не могу дышать» и говорит полицейским: «Меня ударили ножом». Позднее один из офицеров отвечает: «Не думаю, приятель, что тебя ударили».

Выяснилось, что Генри Новака заковали в наручники после того, как напавший на него 23-летний Викрам Дигва солгал сотрудникам полиции, что сам стал жертвой нападения на почве расовой неприязни.

В результате нападения студент получил пять ножевых ранений, в том числе в область сердца, которое оказалось смертельным. Следствие установило, что Дигва использовал кинжал с лезвием длиной 21 см, который, по его словам, носил в рамках сикхской религиозной традиции.

В понедельник суд признал Викрама Дигву виновным в убийстве и приговорил его к пожизненному заключению с правом на условно-досрочное освобождение не ранее, чем через 21 год.

Независимое управление по надзору за действиями полиции (IOPC) сообщило, что расследование в отношении сотрудников продолжается. Тем временем Офис генерального прокурора заявил, что рассматривает вопрос о пересмотре приговора Дигве.

Ведомство подтвердило, что получило «многочисленные обращения» с просьбой проверить назначенное наказание в рамках процедуры ULS (Unduly Lenient Sentence) — механизма, позволяющего пересматривать приговоры, которые могут быть признаны чрезмерно мягкими.

Во вторник вечером подразделения полиции по борьбе с массовыми беспорядками вступили в столкновения с протестующими, собравшимися неподалеку от места убийства Генри Новака.

Акцию анонсировал и поддержал ультраправый активист Томми Робинсон.

В ходе беспорядков в полицейских бросали мусорные контейнеры, кирпичи и электросамокаты.

Сотрудники полиции в защитном снаряжении, вооруженные щитами и дубинками, пытались удерживать кордон на одной из улиц, чтобы не допустить прорыва толпы.

Генри Новак, уроженец района Чаффорд-Хандред в графстве Эссекс, учился на первом курсе Саутгемптонского университета.

Вечером 3 декабря 2025 года он возвращался в общежитие после встречи с друзьями.

Как установило следствие, Викрам Дигва находился недалеко от общежития на Белмонт-роуд около 23:30 по Гринвичу. При себе у него был кинжал, закрепленный в ножнах на поясе.

Самого момента нападения никто не видел, однако жители соседних домов слышали, как Новак кричал, что его ударили ножом и что он умирает.

По данным обвинения, Дигва нанес Новаку пять ножевых ранений: два удара пришлись по задней поверхности ног, один — в лицо, а смертельное ранение было нанесено в грудь.

После нападения Дигва позвонил своей матери Киран Каур и попросил забрать орудие убийства, пока не приехала полиция. Позднее полицейские обнаружили его в доме семьи, там также было найдено более 20 других единиц холодного оружия.

Киран Каур была признана виновной в содействии преступлению, приговор ей должны вынести 17 июня.

Когда прибыла полиция, Викрам Дигва сообщил, что стал жертвой нападения на почве расовой непрязни со стороны Генри Новака, который, как выяснится позднее, к тому моменту уже был смертельно ранен, но кровотечение было внутренним.

На обнародованной видеозаписи слышно, как прибывший на место происшествия полицейский спрашивает: «Как тебя зовут, приятель?» Новак, лежащий на земле, еле слышно отвечает: «Генри».

Далее в кадре появляется Дигва. Он утверждает, что Новак снял с него тюрбан и схватил за волосы. Полицейский спрашивает Дигву, не ранен ли он, на что Дигва отвечает: «У меня здесь опух глаз и вот здесь небольшой синяк».

Затем полицейские обращаются к Новаку, который, как слышно на записи, повторяет «Меня ударили ножом» и «Я не могу дышать», после чего его пытаются посадить, чтобы надеть наручники.

Далее на записи слышно, как полицейский спрашивает, куда именно ударили ножом Новака, а затем говорит: «Не думаю, приятель, что тебя ударили».

Пока Новака заковывают в наручники, студент еще три раза повторяет: «Я не могу дышать».

Полицейские коротко осматривают молодого человека, после чего зачитывают ему права и сообщают, что арестовывают его за нападение.

Как позднее установил суд, Новак был арестован фактически в тот момент, как потерял сознание.

Заместитель начальника полиции графства Хэмпшир и острова Уайт Роберт Франс заявил, что полицейские почти сразу приступили к проведению реанимационных мероприятий, но ранения оказались смертельными.

«Судмедэксперт, выступивший в суде, однозначно заявил, что в тот день полицейские не могли сделать ничего, чтобы спасти Генри», — сказал он.

«Ранение было глубоким и внутренним. Кровотечение было обширным, но происходило внутри организма», — отметил представитель полиции.

Представители сикхской общины решительно осудили убийство и сообщили Би-би-си, что ранее уже выражали обеспокоенность поведением Дигвы. По их словам, именно по этой причине ему был запрещен доступ в один из сикхских храмов Саутгемптона. В общине подчеркивают, что это произошло задолго до убийства Генри Новака.

Семья Генри Новака, проживающая в графстве Эссекс, назвала действия полиции в отношении юноши «бесчеловечными и унизительными».

«Генри девять раз сказал полицейским, что не может дышать. Четыре раза он сообщил им, что его ударили ножом. Генри тащили по гравию, ему заломили руки за спину и надели наручники», — заявил отец погибшего Марк Новак.

По его словам, контраст между тем, как сотрудники полиции обращались с его сыном и с Викрумом Дигвой, оказался «невыносимым».

«Генри не должен был умереть на улице Саутгемптона, находясь под контролем полиции», — добавил отец.

Полиция принесла семье официальные извинения.

Комиссар по вопросам полиции и преступности графства Хэмпшир и острова Уайт Донна Джонс назвала гибель Генри Новака «национальной трагедией».

Выступая во вторник в Палате общин, министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд назвала нападение «чудовищным преступлением» и заявила, что хочет «отдать должное силе семьи Новака».

Она отметила, что опубликованные записи с нагрудных камер полицейских — «тяжелое и трагическое зрелище».

«IOPC получит все необходимые полномочия и поддержку для того, чтобы установить истину и, если потребуется, проконтролирвать, чтобы для виновных наступили последствия», — заявила министр.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал произошедшее «ужасным и шокирующим».

По словам Стармера, ему как отцу 17-летнего подростка «стало тошно» при просмотре обнародованной полицией видеозаписи. Премьер заявил, что полиции придется ответить на вопросы о случившемся.

Лидер Reform UK Найджел Фарадж написал в соцсетях, что люди должны отреагировать на произошедшее «холодной яростью».

В своем заявлении он подчеркнул, что «семья Генри проявила поразительное достоинство», а затем обвинил британские институты в существовании «двухуровневой системы», при которой, по его словам, «права и привилегии белых людей значат меньше, чем права этнических меньшинств».

Лидер консерваторов Кеми Баденок обвинила Фараджа в разжигании общественных противоречий и подчеркнула, что полиция должна одинаково относиться ко всем гражданам, независимо от их происхождения и цвета кожи.

Лидер либерал-демократов Эд Дейви заявил, что речь идет о «чудовищном убийстве, которое стало еще более страшным из-за реакции полиции».

Согласно действующему британскому законодательству, практикующие сикхи имеют законное право носить при себе небольшой изогнутый клинок — кирпан — как религиозный символ.

Однако, как установил суд, Викрам Дигва использовал не тот традиционный кирпан, который носится под одеждой, а значительно более крупный кинжал, который находился в ножнах поверх одежды.

Когда после нападения Дигва попросил свою мать, Киран Каур, забрать оружие с места преступления, он назвал его словом «шастар» — в переводе с пенджаби «оружие».

Федерация сикхов Великобритании заявила, что кинжал, использованный при нападении, не может считаться кирпаном.

В свою очередь Ассоциация сикхской прессы сообщила, что уже готовит разъяснительную кампанию для всех представителей сикхской общины страны, чтобы еще раз напомнить о правилах ношения кирпана и связанной с этим ответственности.

В распространенном заявлении семья Викрама Дигвы выразила соболезнования семье погибшего.

«Мы глубоко сожалеем о боли и страданиях, которые пришлось пережить семье Новак. Мы готовы были бы сделать все, чтобы повернуть время вспять и чтобы пути Генри и Викрума никогда не пересеклись в тот вечер. Мы не можем изменить произошедшее, но надеемся, что эта трагедия не станет причиной новой боли», — говорится в документе.

Семья также принесла извинения сикхской общине за действия своего сына.

«Мы просим прощения у сикхской общины за поступок нашего сына, который несправедливо бросил тень на все сообщество», — говорится в заявлении.

Родственники осужденного также призвали не использовать эту трагедию для разжигания розни и враждебности между людьми.

Полиция графства Хэмпшир подтвердила во вторник вечером, что один из сотрудников, участвовавших в инциденте с Генри Новаком, уволился со службы.

«Трое офицеров продолжают служить в полиции, один сотрудник подал в отставку. Как ранее подтвердило Независимое управление по надзору за действиями полиции (IOPC), все они проходят по делу в качестве свидетелей и в настоящее время не подпадают под какие-либо служебные ограничения», — заявил представитель полиции.

Расследование действий полицейских в ночь гибели Генри Новака продолжается. На данный момент ни одному из сотрудников не предъявлены обвинения.

«В рамках продолжающегося расследования мы анализируем большое количество записей с нагрудных камер полицейских. Нам необходимо рассматривать их в контексте других доказательств, которые уже были получены, включая материалы, представленные во время судебного процесса по делу об убийстве, чтобы установить полную картину произошедшего», — сказал директор Независимого управления по надзору за действиями полиции (IOPC) Деррик Кэмпбелл.

Он подчеркнул, что расследование сосредоточено на выяснении всех обстоятельств действий полиции в тот вечер и пока не завершено.

Выступая на заседании в Палате общин во вторник, заместитель лидера партии Reform UK Роберт Дженрик заявил, что полицейский, который надел наручники на Генри Новака, когда тот умирал, должен быть привлечен к уголовной ответственности за «полное пренебрежение служебными обязанностями».

По мнению Дженрика, подобные действия некоторых сотрудников полиции могут быть связаны с тем, что они ставят интересы представителей этнических меньшинств выше безопасности белых британцев.

Он назвал это «болезнью» и спросил министра внутренних дел Шабану Махмуд, намерено ли правительство вернуться к принципу «равенства всех перед законом».

В ответ Махмуд заявила, что происходящее не должно становиться поводом для противопоставления «белых британцев небелым британцам».

Она подчеркнула, что было бы неправильно делать выводы о виновности полицейских до завершения расследования, которое проводит независимый надзорный орган.

«Все равны перед законом этой страны», — сказала Махмуд.

По ее словам, этот принцип должен объединять общество, а не использоваться для того, чтобы сталкивать граждан друг с другом.

Источник: BBC