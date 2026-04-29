«Грапарак»: В силовых структурах Армении начались «чистки»

В последние недели в системах МВД и Министерства обороны Армении началась предвыборная «чистка».

Об этом сообщает издание «Грапарак» со ссылкой на свои источники в силовых структурах.

«Тех, кто имеет хотя бы отдаленное родство или близость с оппозиционными кругами, увольняют с работы с объяснением: «мы более не считаем целесообразным совместную работу». После этого через посредников («через связи») им доводят информацию, что их отстранили именно из-за связи с оппозицией», — говорится в материале.

При этом издание отмечает курьезный факт: некоторых сотрудников уволили, например, из-за одного родственника-оппозиционера, с которым они в последний раз виделись 3-4 года назад.