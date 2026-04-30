Axios: Пентагон проведет для Трампа брифинг о новых ударах по Ирану

Глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер проведет 30 апреля для американского президента Дональда Трампа специальный брифинг о новых потенциальных сценариях возобновления боевых действий против Ирана.

Об этом сообщил со ссылкой на собственные источники портал Axios.

«Этот брифинг указывает на то, что Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления масштабных боевых операций либо для того, чтобы выйти из сложившегося в переговорном процессе тупика, либо для нанесения окончательного удара перед завершением войны», — отметил портал.

Как указали источники Axios, Пентагон подготовил план нанесения «короткой и мощной» волны ударов по Ирану в надежде на преодоление тупика в диалоге. По данным портала, после серии атак США рассчитывают надавить на иранское руководство, чтобы оно «вернулось за стол переговоров и проявило большую гибкость».

Другой сценарий возобновления боевых действий, который представят президенту, предусматривает «захват части Ормузского пролива» с целью открытия этой водной артерии для торгового судоходства. «Такая операция может включать в себя задействование наземных сил», — подчеркнул Axios. Еще один вариант предполагает привлечение спецназа для захвата запасов высокообогащенного ядерного топлива исламской республики.

Как сообщили собеседники портала, на брифинге для президента также будет присутствовать председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн.