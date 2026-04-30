СМИ: США могут применить против Ирана гиперзвуковое оружие

Центральное командование ВС США запросило отправку гиперзвуковых ракет Dark Eagle на Ближний Восток для возможного использования против Ирана.

Об этом говорится в материале агентства Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечается, в случае одобрения запроса это станет первым случаем развертывания гиперзвуковых ракет Соединенными Штатами. Центральное командование обосновало свою просьбу тем, что Иран переместил пусковые установки за пределы зоны поражения баллистической ракеты Precision Strike Missile, дальность которой превышает 300 миль (примерно 482 км), сообщил источник агентства. Он также уточнил, что окончательное решение о применении гиперзвукового оружия в операции против Ирана пока не принято.

Источник: ТАСС