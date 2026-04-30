СМИ: США хотят создать новую коалицию по Ормузскому проливу

Американская администрация обратилась к другим странам с предложением присоединиться к новой международной коалиции по обеспечению судоходства через Ормузский пролив.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, Госдепартамент разослал американским посольствам сведения о новой инициативе по морскому судоходству и попросил дипломатов убеждать иностранные правительства присоединяться к ней.

Согласно данным издания, новая возглавляемая США коалиция должна будет помогать участникам обмениваться информацией, координировать дипломатические усилия и обеспечивать соблюдение санкций.

Хотя предполагается, что новая коалиция не будет носить военного характера, в направленной американским посольствам телеграмме Госдепартамент советует предлагать представителям других стран стать "дипломатическими и/или военными партнерами".

США ранее уже предлагали странам войти в состав планируемой международной коалиции для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. В середине марта американский лидер Дональд Трамп сообщил, что страны, получающие нефть за счет поставок через Ормузский пролив, должны обеспечить проход через него коммерческих судов, и призвал к такому шагу, в частности, Великобританию, Китай, Республику Корея, Францию и Японию. Однако, как отмечали американские СМИ, инициатива США не увенчалась успехом.

Президент впоследствии заявлял, что Вашингтону не нужна помощь с Ираном.

Источник: ТАСС