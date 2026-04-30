Прошло 17 лет со дня теракта в Азербайджанской государственной нефтяной академии

Фаига Мамедова08:35 - Сегодня
Сегодня, 30 апреля, очередная годовщина со дня чудовищного террористического акта, совершенного в Азербайджанской государственной нефтяной академии, ныне именуемой Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности.

Как передает 1news.az, с этого трагического дня минуло 17 лет.

30 апреля 2009 года, около половины десятого утра, злоумышленник проник в здание №2 Азербайджанской государственной нефтяной академии и открыл стрельбу из пистолета Макарова по всем встречным, беспощадно убивая педагогов и учащихся учебного заведения. Итогом этого теракта стала гибель 12 человек, 13 - получили серьезные увечья.

На место инцидента незамедлительно прибыли уполномоченные работники полиции особого назначения, местных отделений полиции и прокуратуры. Понимая неизбежность поимки, вооруженный преступник покончил с собой.

При обследовании места преступления были найдены и конфискованы документ, удостоверяющий личность гражданина Грузии Гадирова Фарды Асад оглу, 1980 года рождения, пистолет Макарова, а также три кустарно изготовленных патронташа, вместимостью 40 патронов каждый (в них оставался 71 патрон), и две обоймы к пистолету. По итогам следствия к уголовной ответственности были привлечены четыре человека, которые были признаны виновными и понесли заслуженное наказание согласно закону.

Спецназ Азербайджана празднует свое 27-летие

Рэкетиры бизнеса в реваншистских масках в Армении

На ряде столичных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

На ряде столичных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

В Каспийском море произошло землетрясение

Спецназ Азербайджана празднует свое 27-летие

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

В Баку из торгового центра похищены драгоценности на 100 тысяч манатов - ВИДЕО

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

В Азербайджане установлены требования к проведению мероприятий «Последний звонок»

Будет ли снесена баня «Фантазия»? Официальный ответ - ФОТО

На ряде столичных улиц и проспектов затруднено движение транспорта

СМИ: США хотят создать новую коалицию по Ормузскому проливу

Призовой фонд ЧМ-2026 по футболу вырос до рекордных $871 млн

В Каспийском море произошло землетрясение

Спецназ Азербайджана празднует свое 27-летие

«Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью в первом полуфинале Лиги Чемпионов

Tasnim: Иран добился освобождения 6 человек с захваченного США контейнеровоза

Бойфренд выбросил 29-летнюю королеву красоты с 13-го этажа

Трамп: РФ должна работать над урегулированием кризиса в Украине, а не в Иране

Трамп: Все, что Ирану нужно сделать это просто сказать: «Мы сдаемся» - ВИДЕО

В Балакене обнаружен предположительно албанский храм V–VII веков - ФОТО

Хегсет: США обновят ядерную триаду и проведут испытания ядерного оружия

Хикмет Гаджиев встретился с замминистра иностранных дел Колумбии - ФОТО

В ОАЭ конфисковывают имущество иранских граждан

Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие с Украиной на период Дня Победы

Аллахшукюр Пашазаде направил письмо протеста Всемирному совету церквей

Великобритания аннулировала аккредитацию российского дипломата

В Москве обновлен 90-летний рекорд по высоте снежного покрова

Азербайджанцы мира запустили петицию в ответ на высказывания мэра Нью-Йорка

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

