Прошло 17 лет со дня теракта в Азербайджанской государственной нефтяной академии

Сегодня, 30 апреля, очередная годовщина со дня чудовищного террористического акта, совершенного в Азербайджанской государственной нефтяной академии, ныне именуемой Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности.

Как передает 1news.az, с этого трагического дня минуло 17 лет.

30 апреля 2009 года, около половины десятого утра, злоумышленник проник в здание №2 Азербайджанской государственной нефтяной академии и открыл стрельбу из пистолета Макарова по всем встречным, беспощадно убивая педагогов и учащихся учебного заведения. Итогом этого теракта стала гибель 12 человек, 13 - получили серьезные увечья.

На место инцидента незамедлительно прибыли уполномоченные работники полиции особого назначения, местных отделений полиции и прокуратуры. Понимая неизбежность поимки, вооруженный преступник покончил с собой.

При обследовании места преступления были найдены и конфискованы документ, удостоверяющий личность гражданина Грузии Гадирова Фарды Асад оглу, 1980 года рождения, пистолет Макарова, а также три кустарно изготовленных патронташа, вместимостью 40 патронов каждый (в них оставался 71 патрон), и две обоймы к пистолету. По итогам следствия к уголовной ответственности были привлечены четыре человека, которые были признаны виновными и понесли заслуженное наказание согласно закону.