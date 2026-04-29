Хикмет Гаджиев встретился с замминистра иностранных дел Колумбии - ФОТО
«Провели продуктивные обсуждения во время визита в Азербайджан заместителя министра иностранных дел Колумбии госпожи Хуаны Эсперансы Кастро Сантамарии».
Oб этом написал помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев на своей странице в сети «X».
«Текущий уровень политического диалога между нашими странами является обнадёживающим. Существует значительный потенциал для расширения сотрудничества в экономической и торговой, культурной и гуманитарной, туристической сферах, а также в области обменов между людьми.
Как Азербайджан, так и Колумбия страдают от минной проблемы, и мы также обсудили возможности сотрудничества и обмена опытом в этой сфере. Выражаем благодарность колумбийской стороне за поддержку в продвижении испанского языка в Азербайджане», — добавил Хикмет Гаджиев.
We held fruitful discussions with Ms. Juana Esperanza Castro Santamaria, Deputy Foreign Minister of Colombia during her visit to Azerbaijan. The current level of political dialogue between our countries is encouraging. There is significant potential to expand cooperation in… pic.twitter.com/dcm8I5dUTK — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) April 29, 2026