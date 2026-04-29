Трамп: РФ должна работать над урегулированием кризиса в Украине, а не в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что для него важнее, чтобы Москва занималась решением российско-украинского конфликта, а не иранского кризиса.

Oб этом он сказал журналистам в Белом доме по итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Трамп назвал хорошей беседу с российским коллегой, отметив, что решение конфликта между РФ и Украиной удастся найти сравнительно скоро.

"У нас состоялся очень хороший разговор... Я думаю, что мы найдем решение сравнительно скоро. Я надеюсь на это. Он (Путин - ред.) сказал мне, что хочет помочь с вопросом обогащения урана. Я ответил, что предпочел бы, чтобы Россия была вовлечена в завершение войны в Украине. Для меня это было бы важнее", - сказал глава Вашингтонской администрации.

При этом Трамп отметил, что между США и европейскими странами сохраняются разногласия по Украине. "Это относится не столько к НАТО, сколько к европейским странам", - уточнил он, добавив, что конфликты в Украине и Иране могут завершиться примерно в одно и то же время.