Спецназ Азербайджана празднует свое 27-летие

Силы специального назначения были созданы 30 апреля 1999 года.

В их формировании принимали участие офицеры и прапорщики - участники Первой Карабахской войны. Неоценимая роль в формировании азербайджанского спецназа принадлежит Силам специального назначения Вооруженных сил Турции. Азербайджанские спецназовцы принимали участие в курсах, проводимых в учебных центрах различных стран, и неоднократно добивались высоких результатов на состязаниях в США, Турции и Пакистане.

Подразделения спецназа участвовали в апрельских боях 2016 года, в ходе которых было уничтожено большое количество живой силы и военной техники противника.

Большой героизм проявили спецназовцы в Отечественной войне, начавшейся 27 сентября 2020 года. Неоценимы их заслуги в освобождении азербайджанских земель от армянской оккупации. Взобравшись по отвесным скалам, они освободили город Шуша. Эта операция вошла в мировую военную историю.

В арсенале Сил специального назначения Азербайджана современное оружие, боевые средства и техника производства ведущих компаний мировой оборонной промышленности.

Командующий Силами специального назначения - генерал-лейтенант, Герой Отечественной войны Хикмет Мирзаев.

Х.Мирзаев был командиром воинского соединения во время Отечественной войны, руководил операциями по освобождению Джебраильского района и города Шуша.

За особые заслуги в восстановлении территориальной целостности и за героизм при выполнении боевых задач удостоен почетного звания «Герой Отечественной войны», награжден медалью «За отвагу» и орденом «За службу Отечеству» 3-й степени.