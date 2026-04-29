Хегсет: США обновят ядерную триаду и проведут испытания ядерного оружия

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил 29 апреля на слушаниях в Комитете палаты представителей по вооружённым силам, что США проведут испытания ядерного оружия и систем его доставки.

«Мы будем испытывать ядерное оружие и системы доставки на равных основаниях с остальными», — отметил он.

По словам министра обороны, модернизация американской ядерной триады — наземных, воздушных и морских сил — будет реализована в соответствии с обещанием президента Дональда Трампа. Хегсет подчеркнул, что Вашингтон разработает новые варианты действий для «сдерживания и управления эскалацией».