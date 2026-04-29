Трамп: Все, что Ирану нужно сделать это просто сказать: «Мы сдаемся» - ВИДЕО

Соединенные Штаты ожидают, что Иран признает свое поражение и открыто скажет, что отказывается от борьбы. Об этом 29 апреля заявил президент США Дональд Трамп.

«Все, что им (Ирану — ред.) нужно сделать это просто сказать: «Мы сдаемся». Их экономика сейчас в очень плохом состоянии. Это мертвая экономика», — сказал американский лидер на пресс-конференции в Овальном кабинете.

Трамп отметил, что представители США сейчас ведут больше переговоров с Ираном по телефону, не тратя каждый по 18 часов на перелеты. И даже подписание документов согласовывается через телефонную связь.