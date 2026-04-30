Наркодилер из Масаллы хотел переправить в Баку более 10 кг «товара»
Сотрудники Масаллинского районного отдела полиции провели операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Как сообщает 1news.az, в ходе мероприятий был задержан 24-летний Пирали Агаев. У него было обнаружено и изъято в общей сложности 14 килограммов марихуаны, героина и опиума.
В своих показаниях задержанный признался, что приобрел наркотики с целью их дальнейшего сбыта на территории столицы.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
