Наркодилер из Масаллы хотел переправить в Баку более 10 кг «товара»

Сотрудники Масаллинского районного отдела полиции провели операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщает 1news.az, в ходе мероприятий был задержан 24-летний Пирали Агаев. У него было обнаружено и изъято в общей сложности 14 килограммов марихуаны, героина и опиума.

В своих показаниях задержанный признался, что приобрел наркотики с целью их дальнейшего сбыта на территории столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.