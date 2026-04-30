Кто представит страну на очередном празднике UFC в Баку?

First News Media09:13 - Сегодня
Не так давно мы получили радостную новость, связанную с проведением турнира UFC в Азербайджане.

Это означает, что мы вновь станем свидетелями грандиозного бойцовского шоу, которое в этот раз пройдет на Национальной Арене гимнастики. В прошлом году мы воочию стали свидетелями двух побед представителей Азербайджана в лице Рафаэля Физиева и Назима Садыхова. К сожалению, не удалось тогда победить лишь Тофику Мусаеву, который, однако, исправил свое положение, одолев в захватывающем поединке Игнасио Бахамондеса. Да, еще и каком поединке, признанным лучшим боем вечера. Недавняя встреча в Лас-Вегасе с участием президента и генерального директора UFC Дана Уайта и министра молодёжи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова в очередной раз подтвердила успех проведения дебютного мероприятия в Азербайджане.

ДАНА УАЙТ

Президент и исполнительный директор UFC

«Баку - один из лучших городов в мире для посещения. Это красивый город с потрясающими людьми. В прошлом году я был по-настоящему впечатлён своим визитом. Уровень гостеприимства был исключительным, а местные болельщики продемонстрировали огромную страсть и глубокое понимание нашего спорта. Фанатам со всего мира обязательно стоит приехать сюда и испытать это всё на себе!»

Стороны подписали соглашение, согласно которому турниры UFC Fight Night будут проводиться в столице Азербайджана один раз в год до 2028 года. Самое ближайшее шоу мы увидим летом, а именно 27 июня. Осталось не так уж и много времени в плане подготовки, однако, еще неизвестно, кто именно представит Азербайджан в этот вечер. Под большим вопросом участие Тофика Мусаева, который, выдав интереснейший бой вечера против мастера единоборств из Чили, получил травму, несмотря на победу. Вопрос в том, сколько времени может занять восстановление нашего именитого бойца.

Что касается Рафаэля Физиева, то за последние 5 поединков он одержал одну победу, при чем именно в Баку. Перед этим следовала серия из трех поражений (дважды от Джастина Гейтжи и от Матеуша Гамрота). После победы в бакинской серии над Игнасио Бахамондесом, он уступил в январе Маурисио Руффи. Потому, многие любители единоборств ждут от него очередной победы в столице Азербайджана.

Назим Садыхов проиграл в последнем бою Фаресу Зиаму. Это было его первое поражение в UFC. До этого он победил в Баку Николаса Мотту. Тот бой был признан боем вечера, что принесло дополнительные дивиденды. Будет ли Назим выступать в Баку? Ответ на этот вопрос мы получим совсем скоро.

ФАРИД ГАИБОВ

Министр молодёжи и спорта Азербайджана

«Благодаря тому, что UFC стал одним из основных событий яркого спортивного календаря Баку, нашим бойцам представится престижная платформа для демонстрации своего мастерства на международной арене перед страстной домашней аудиторией. Это партнёрство вновь подтверждает способность Азербайджана проводить масштабные спортивные мероприятия мирового уровня для глобальной аудитории».

Учитывая тот факт, что проведение турнира в Баку может дать шанс проявить себя и другим азербайджанским бойцам, можно предположить, кто еще может выйти на октагон в этот знаменательный вечер. Своим мнением относительно этого вопроса поделился на днях во время участия в проекте «ПОДКАТ» вместе с Тофиком Мусаевым, его тренер Ибрагим Мамедалиев. Он назвал имена Али Искендера Алиева, Фармана Гасанова и Али Гулиева.

У Али Гулиева хорошая статистика в ММА. 5 побед при одном поражении. Если он все же сможет дебютировать в UFC, то может дать хороший бой любому противнику. Были в его послужном списке и досрочные победы. Два последних поединка пришлись на серию Brave CF.

6 побед при одном поражении. Такова статистика Али Искендера Алиева. Свои последние поединки он провел в серии UAE Warriors. Побеждал он и техническим нокаутом и сабмишном, что означает, что боец может одерживать победу над своими соперниками и досрочно.

Фарман Гасанов хорошо проявил себя в LFA. О многом говорит его серия из четырех подряд побед.

Сможем ли мы увидеть упомянутых, либо еще некоторых азербайджанских бойцов в бакинской серии UFC в 2026 году? Все будет зависеть от решений Дана Уайта, а также матч-мейкера Шона Шелби и Хантера Кэмпбела, который также руководит делами, связанными с организацией боев. Единственное, в чем стоит быть уверенными, так это в том, что очередная серия UFC в Азербайджане вновь вызовет огромный интерес всех любителей ММА со всего мира, что в итоге выльется в очередное красочное шоу. Ведь, после впечатляющего дебютного турнира прошлого года, стало очевидно, что интерес к ММА в регионе достиг рекордного уровня.

ЭМИН АХМЕДОВ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
16 / 04 / 2026, 09:48
14 / 04 / 2026, 10:25
18 / 03 / 2026, 11:40
17 / 03 / 2026, 10:15
13 / 03 / 2026, 15:50