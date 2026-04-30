 Tasnim: Иран добился освобождения 6 человек с захваченного США контейнеровоза | 1news.az | Новости
Tasnim: Иран добился освобождения 6 человек с захваченного США контейнеровоза

Tasnim: Иран добился освобождения 6 человек с захваченного США контейнеровоза

Тегеран добился освобождения шести членов экипажа контейнеровоза Touska, захваченного американскими войсками.

Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Моряки уже вернулись на родину. Власти страны продолжают добиваться освобождения оставшихся 22 членов экипажа, сообщает издание.

«Иран также заявил, что на данном этапе отказывается направлять войска для освобождения судна из-за присутствия на борту иранских членов экипажа и их семей; однако он планирует официально добиваться их освобождения и предпримет другие необходимые меры в этом отношении»,— говорится в сообщении.

Ранее Трамп сообщал, что Touska пыталось прорвать американскую военно-морскую блокаду, которая действует с 13 апреля. С помощью блокады иранских портов США планируют склонить республику заключить сделку.

По данным The Washington Post, Touska возвращался из китайского порта Гаолань города Чжухай. В ответ на задержание судна иранские вооруженные силы заявили о нанесении ударов беспилотниками по американским военным кораблям.

Tasnim: Иран добился освобождения 6 человек с захваченного США контейнеровоза

Tasnim: Иран добился освобождения 6 человек с захваченного США контейнеровоза

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

