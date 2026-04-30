В Баку приостановлена деятельность оптового магазина - ФОТО - ВИДЕО

В Баку приостановлена деятельность оптового продовольственного магазина.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Было отмечено, что в ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора министерства в оптовом магазине продовольственных товаров, расположенном по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Ашуга Алескера, 2, был выявлен ряд недостатков в области пожарной безопасности.

В связи с обнаружением фактов грубого нарушения требований норм и правил пожарной безопасности было принято решение о приостановке деятельности данного оптового магазина. Копия решения вручена представителю объекта.