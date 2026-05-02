 Politico: США рассматривают возможность применить силу на Кубе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Politico: США рассматривают возможность применить силу на Кубе

First News Media22:23 - 02 / 05 / 2026
Politico: США рассматривают возможность применить силу на Кубе

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность применения силы на Кубе, однако основной упор по-прежнему делается на дипломатию, рассказал Politico источник, знакомый с позицией нынешней администрации.

«Она рассматривает возможность применения «кинетической силы», то есть военных методов, на Кубе, но упор по-прежнему делается на дипломатию и попытки убедить режим пойти на различные уступки, особенно в экономической сфере», — заявил собеседник газеты.

Собеседник Politico добавил, что Вашингтон настаивает на приватизации кубинских государственных предприятий, привлечении иностранных инвестиций и улучшении доступа кубинцев к интернету, а также на необходимости обязать местных жителей покупать энергоносители из США.

Во Флориде проживают множество американцев кубинского происхождения, поддерживающих Трампа. Последние несколько месяцев они пытаются оказать давление на президента США, чтобы он выполнил свои обещания по свержению коммунистического режима на Кубе, пишет Politico.

15 апреля USA Today со ссылкой на источники заявило, что Пентагон начал подготовку к проведению военных операций на Кубе на случай, если президент США отдаст такой приказ.

Источник: РБК

Поделиться:
686

Актуально

Общество

Победителем «Бакинского марафона-2026» стал турецкий спортсмен

Общество

Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла

Общество

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Международный фестиваль ковра в Ичеришехер - ...

Политика

Через территорию Азербайджана в Армению отправлено 8 вагонов с удобрениями - ...

В мире

В Ереван прибывают лидеры стран Европы для участия на саммите ЕПС - ОБНОВЛЕНО

Швеция запустила первый искусственный спутник Земли для разведки

Нетаньяху объявил о планах направить $119 млрд на производство вооружений в Израиле

Армения и Болгария подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Замеченная в Ереване «зебра» оказалась окрашенным ослом - ВИДЕО

Ведущие судоходные компании запускают логистические маршруты в обход Ормузского пролива

Белый дом оповестил Конгресс об окончании войны против Ирана

Турция закрыла Босфорский пролив

Последние новости

Сахиль Бабаев провел ряд встреч в рамках саммита АБР в Самарканде - ФОТО

Сегодня, 18:15

В Ереван прибывают лидеры стран Европы для участия на саммите ЕПС - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:50

Состоялась церемония награждения победителей «Бакинского марафона-2026» - ФОТО

Сегодня, 17:32

Швеция запустила первый искусственный спутник Земли для разведки

Сегодня, 17:11

Нетаньяху объявил о планах направить $119 млрд на производство вооружений в Израиле

Сегодня, 16:40

Армения и Болгария подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Сегодня, 16:10

МИД Азербайджана поздравил Польшу с Днем Конституции

Сегодня, 16:00

Завтра в Баку ожидается до 19 градусов тепла

Сегодня, 15:40

В Нахчыван прибыла делегация религиозных деятелей Турции и Грузии

Сегодня, 15:15

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Международный фестиваль ковра в Ичеришехер - ФОТО

Сегодня, 15:00

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 14:45

Победителем «Бакинского марафона-2026» стал турецкий спортсмен

Сегодня, 14:31

Узбекистан и Азербайджан проведут геологоразведочные работы на месторождениях драгметаллов

Сегодня, 14:10

В Индии слон насмерть затоптал мужчину - ВИДЕО

Сегодня, 13:58

71% немцев не поддерживают политику канцлера Фридриха Мерца

Сегодня, 13:43

В Барде произошло массовое ДТП из-за разлитого на дорогу масла - ВИДЕО

Сегодня, 13:28

Через территорию Азербайджана в Армению отправлено 8 вагонов с удобрениями - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:13

Самолет, следовавший из Новосибирска в Баку, совершил экстренную посадку в Казахстане

Сегодня, 12:58

Ильхам Алиев поздравил президента Польши с Днем Конституции.

Сегодня, 12:42

Axios: Война США и Ирана спровоцировала "глубокий раскол" между ОАЭ и Саудовской Аравией

Сегодня, 11:59
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50