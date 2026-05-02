Politico: США рассматривают возможность применить силу на Кубе

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность применения силы на Кубе, однако основной упор по-прежнему делается на дипломатию, рассказал Politico источник, знакомый с позицией нынешней администрации.

«Она рассматривает возможность применения «кинетической силы», то есть военных методов, на Кубе, но упор по-прежнему делается на дипломатию и попытки убедить режим пойти на различные уступки, особенно в экономической сфере», — заявил собеседник газеты.

Собеседник Politico добавил, что Вашингтон настаивает на приватизации кубинских государственных предприятий, привлечении иностранных инвестиций и улучшении доступа кубинцев к интернету, а также на необходимости обязать местных жителей покупать энергоносители из США.

Во Флориде проживают множество американцев кубинского происхождения, поддерживающих Трампа. Последние несколько месяцев они пытаются оказать давление на президента США, чтобы он выполнил свои обещания по свержению коммунистического режима на Кубе, пишет Politico.

15 апреля USA Today со ссылкой на источники заявило, что Пентагон начал подготовку к проведению военных операций на Кубе на случай, если президент США отдаст такой приказ.

