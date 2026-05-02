Разлив Куры затопил посевные площади в трех селах Имишлинского района

Повышение уровня воды в Куре привело к затоплению посевных участков в трех селах Имишлинского района.

Об этом сообщил председатель Мамедлинского сельского муниципалитета Рафаэль Эйюбов.

По его словам, в селе Эльетмезли под водой оказались 40 гектаров, в селе Телишли - 20 гектаров, а в селе Мамедли - 10 гектаров.

Ранее в результате повышения уровня воды в Куре в Имишлинском районе уже было затоплено более 400 гектаров посевных площадей. Так, в селе Агамалылар было затоплено 40 гектаров, в селе Телишли - 35 гектаров, в селе Альетмезли - 225 гектаров, а в селе Мамедли - 16,62 гектара.

Источник: Report