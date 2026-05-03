Марко Рубио выступил в роли диджея на свадьбе в Майами - ВИДЕО

Госсекретарь США Марко Рубио был замечен за диджейским пультом во время свадебного торжества в одном из ночных клубов Майами.

На опубликованных видеокадрах Рубио управляет музыкой, прижимая наушник к уху, пока гости мероприятия танцуют под его сет. Личности молодоженов и подробности частного мероприятия не разглашаются. Издание напоминает, что в нынешней администрации США Рубио не единственный любитель подбирать музыку: президент Дональд Трамп также периодически выступает в роли диджея на вечеринках в своей резиденции Мар-а-Лаго.