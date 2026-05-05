Спецпосланник Армении: Мирный процесс с Азербайджаном движется быстрее, чем с Турцией

Процесс нормализации отношений Арменией с Азербайджаном опережает процесс нормализации ее отношений с Турцией.

Об этом заявил вице-спикер парламента Армении, спецпосланник по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян на международной конференции «Ереванский диалог – 2026».

«Процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном опережает процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией, и это хорошо, но я думаю, что у нас есть историческая возможность добиться еще большего прогресса. И в процессе нормализации отношений между Ереваном и Анкарой мы должны воспользоваться этой возможностью», - сказал Рубинян.

По его словам, хорошая новость заключается в том, что отношения между Арменией и Азербайджаном налаживаются, хотя до августа прошлого года между странами существовал конфликт. Он добавил, что с тех пор произошло много невообразимых вещей: уже более двух лет ни один солдат или военнослужащий не погиб ни с одной стороны на армяно-азербайджанской границе.

«Кроме того, начиная с прошлой осени, Азербайджан снял все ограничения на железнодорожный транзит в Армению и из Армении, что является огромным шагом вперед для региона Южного Кавказа, поскольку поезда не ходили через Азербайджан в Армению почти три десятилетия. Мы также начали прямую торговлю с Азербайджаном. Армения уже импортирует нефтепродукты из Азербайджана. Опять же, это было немыслимо раньше, и ведутся обсуждения о реализации взаимных бизнес-инициатив», - отметил Рубинян.

Спецпосланник подчеркнул, что параллельно с этим наблюдается процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией, который начался еще в начале 2022 года.

«Мы считаем, что пришло время сделать большие позитивные шаги в процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией, но это не значит, что ничего не происходит. Между Стамбулом и Ереваном возобновились авиарейсы, турецкие авиакомпании начали полеты в Ереван. Ведутся обсуждения об увеличении количества рейсов между нашими странами. Мы наладили прямую авиагрузовую торговлю между нашими странами. Вчера мы подписали протокол о совместной реконструкции или реставрации исторического моста Ани», - заключил Рубен Рубинян.

Источник: News.am