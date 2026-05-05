 Мирзоян: Армения и Азербайджан сделали исторический шаг к открытию эры мира в регионе
Мирзоян: Армения и Азербайджан сделали исторический шаг к открытию эры мира в регионе

First News Media15:43 - 05 / 05 / 2026
Мирзоян: Армения и Азербайджан сделали исторический шаг к открытию эры мира в регионе

Приняв обязательство взаимного признания территориальной целостности, суверенитета и нерушимости признанных границ, Армения и Азербайджан сделали исторический шаг к завершению многолетнего конфликта и открытию эры мира и стабильности в нашем регионе, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

«В то время, когда казалось, что всё вокруг рушится под натиском различных бурь, мы установили мир», — сказал он 5 мая на международной конференции «Ереванский диалог — 2026».

По его словам, исторический поворотный момент ознаменовал Вашингтонский мирный саммит, сообщают армянские СМИ.

«В течение нескольких десятилетий мы думали, что успешно избегаем бурь и сохраняем свою обычную зону комфорта, оставаясь отстранёнными. Когда разразился кризис и рухнула мнимая безопасность, мы оказались в водовороте, где нас, несмотря на все наши усилия, затягивало в пропасть. И где-то в этот момент мы решили вырваться из этой порочной спирали истории. Не следовать тому, что нам предписывали другие, а взять на себя ответственность за принятие собственных суверенных решений о своей судьбе. Не оставаться в прошлом, а смотреть вперёд, строить современное демократическое и процветающее общество, государство с подлинным суверенитетом и целостностью территории, с мирным образом жизни в данных условиях. И именно в этот момент родилась концепция реальной Армении», — добавил Мирзоян.

Иран объявил о новом механизме прохода судов через Ормузский пролив

Сегодня, 00:00

В Ереване в знак протеста против приезда Зеленского сожгли флаг Украины

05 / 05 / 2026, 23:53

Администрации президента Ирана: Разногласий между Пезешкианом и КСИР нет

05 / 05 / 2026, 23:40

В результате авиаудара России по Запорожью погибли 12 человек

05 / 05 / 2026, 23:20

Лавров и Рубио провели телефонный разговор

05 / 05 / 2026, 23:00

Иранский танкер преодолел блокаду США и достиг берегов Индонезии

05 / 05 / 2026, 22:40

Пострадавший при взрыве в онкоцентре врач скончался

05 / 05 / 2026, 22:20

«Сабах» в четвертый раз подряд стал чемпионом страны по баскетболу

05 / 05 / 2026, 22:03

Водитель, сделавший предложение своей девушке в автобусе, стал гостем «BakuBus»

05 / 05 / 2026, 22:00

Трамп заявил, что лично участвует в переговорах с Ираном

05 / 05 / 2026, 21:40

Мать отказалась от найденного у мечети ребёнка

05 / 05 / 2026, 21:30

В Баку пройдет научный симпозиум

05 / 05 / 2026, 21:20

Рэпер Navai попал в ДТП на Ferrari

05 / 05 / 2026, 21:10

Азербайджан и Турция запустят совместное производство БПЛА Sivrisinek

05 / 05 / 2026, 21:00

Зеленский: Пять человек погибли в результате удара по Краматорску

05 / 05 / 2026, 20:51

Сборная Азербайджана по мини-футболу - победитель Лиги наций

05 / 05 / 2026, 20:40

Мехрибан Алиева поделилась кадрами с Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan

05 / 05 / 2026, 20:33

В Стамбуле найдено тело пропавшей на пароме азербайджанки

05 / 05 / 2026, 20:21

Ильхам Алиев принял делегацию во главе с высоким представителем Европейского Союза

05 / 05 / 2026, 20:05

В Азербайджане 75-летнюю женщину убили из-за 8 тысяч манатов

05 / 05 / 2026, 20:00
Новый облик улицы Ислама Сафарли
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы?

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50