Мирзоян: Армения и Азербайджан сделали исторический шаг к открытию эры мира в регионе

Приняв обязательство взаимного признания территориальной целостности, суверенитета и нерушимости признанных границ, Армения и Азербайджан сделали исторический шаг к завершению многолетнего конфликта и открытию эры мира и стабильности в нашем регионе, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

«В то время, когда казалось, что всё вокруг рушится под натиском различных бурь, мы установили мир», — сказал он 5 мая на международной конференции «Ереванский диалог — 2026».

По его словам, исторический поворотный момент ознаменовал Вашингтонский мирный саммит, сообщают армянские СМИ.

«В течение нескольких десятилетий мы думали, что успешно избегаем бурь и сохраняем свою обычную зону комфорта, оставаясь отстранёнными. Когда разразился кризис и рухнула мнимая безопасность, мы оказались в водовороте, где нас, несмотря на все наши усилия, затягивало в пропасть. И где-то в этот момент мы решили вырваться из этой порочной спирали истории. Не следовать тому, что нам предписывали другие, а взять на себя ответственность за принятие собственных суверенных решений о своей судьбе. Не оставаться в прошлом, а смотреть вперёд, строить современное демократическое и процветающее общество, государство с подлинным суверенитетом и целостностью территории, с мирным образом жизни в данных условиях. И именно в этот момент родилась концепция реальной Армении», — добавил Мирзоян.