 Фонд Возрождения Карабаха принял участие в III Международном фестивале ковра в качестве официального партнёра - ФОТО - ВИДЕО
Фонд Возрождения Карабаха принял участие в III Международном фестивале ковра в качестве официального партнёра - ФОТО - ВИДЕО

First News Media14:43 - 05 / 05 / 2026
Фонд возрождения Карабаха (QDF) выступил официальным партнёром III Международного фестиваля ковра, прошедшего 2–3 мая в Ичеришехер — историческом центре Баку.

Фестиваль, организованный Министерством экономики Азербайджанской Республики, ОАО «Azerkhalcha» и Агентством по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO), ежегодно собирает тысячи местных и зарубежных гостей и служит одной из главных площадок страны для представления ковроткаческого наследия Азербайджана мировой аудитории.

Фонд создал на крепостной площади интерактивное общественное пространство — многоформатную среду, призванную вовлечь гостей фестиваля в историю возрождения Карабаха через язык культуры, ремесла и совместного участия.

Единство культурного наследия и возрождения

В творческой зоне, организованной на стенде Фонда, десять талантливых молодых студентов Азербайджанской государственной академии художеств создали уникальные произведения,, вдохновлённые мотивами и колоритом карабахских ковров.

Рядом с ними был организован специальный ткацкий уголок, в котором гости любого возраста могли принять участие в ткачестве карабахского ковра, работая бок о бок с профессионалами ОАО «Azerkhalcha».

Интерактивный цифровой уголокзнакомил посетителей с деятельностью Фонда и ходом восстановительных работ, ведущихся на освобождённых территориях. Гости также имели возможность сделать пожертвование на месте и получить в ответ символический саженец оливкового дерева — небольшой живой жест мира, устойчивости и личного участия в возрождении Карабаха.

Особый интерес у гостей всех возрастов вызвала интерактивная игра-пазл «Жемчужины Карабаха», участники которой символически «восстанавливали» изображения историко-культурных памятников Карабаха и получали памятные подарки.

Почетные гости и содержательная презентация

В числе посетивших пространство Фонда была Тамар Багратиони, Первая леди Грузии, которой была подарена книга «Возрождение Карабаха: история азербайджанского Ренессанса», подготовленная по инициативе Фонда возрождения Карабаха.

Интерактивный стендФонда также посетил Микаил Джаббаров, министр экономики и председатель Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха.

Среди гостей были также Хиджран Гусейнова, председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса, Бахар Мурадова, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Эмин Мамедов, председатель Правления ОАО «Azerkhalcha», Руфат Махмуд, председатель Правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», и Саадат Юсифова, заместитель министра культуры, наряду с другими официальными лицами и общественными деятелями.

Гостям была также представлена инновационная книга «Возрождение Карабаха: история азербайджанского Ренессанса», разработанная по инициативе Фонда как развёрнутое повествование о пути Азербайджана по восстановлению освобожденных территорий.

Символическое завершение

В завершение фестиваля состоялась торжественная церемония срезания нитей карабахского ковра, который ткался на традиционном станке, установленном на стенде Фонда на протяжении двух дней. Церемония прошла в соответствии с давними национальными обычаями: завершение работы было ознаменовано рассыпанием сладостей.

Срезание нитей совершили совместно Рахман Гаджиев, председатель Правления Фонда возрождения Карабаха, Руфат Махмуд, председатель Правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», и Эмин Мамедов, председатель Правления ОАО «Azerkhalcha».

Участие Фонда в III Международном фестивале ковра вновь подтвердило один из основополагающих принципов его миссии: возрождение Карабаха — это вопрос не только инфраструктуры и институтов, но и культуры, памяти и совместного участия, сотканного узелок за узелком, где значим каждый вклад.

