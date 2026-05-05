В Турции стартуют Дни азербайджанского кино

В рамках Дней азербайджанского кино, организованных в Турции, начинается серия мероприятий.

Проект реализован при совместном сотрудничестве министерства культуры Азербайджанской Республики, министерства культуры и туризма Турецкой Республики, Киноагентства Азербайджанской Республики (ARKA), а также Азербайджанского культурного центра при посольстве Азербайджана в Турции.

Мероприятие также проводится при поддержке Управлений культуры и туризма провинций Измир и Бурса, Измирского азербайджанского общества, а также Бурсанского общества азербайджанских инноваций и солидарности.

Церемония открытия программы и первый кинопоказ состоится 5 мая в Эгейском университете. В рамках открытия зрителям будет представлен новый азербайджанский фильм «Nargin: Sonadək sirli». Художественно-документальная картина освещает одну из важных, но малоизученных страниц истории Азербайджана.

В фильме, в частности, отражены события периода Первой мировой войны, происходившие близ Баку - на острове Наргин в Каспийском море, а также тяжёлые условия жизни османских пленных, содержавшихся там.

Картина подчёркивает самоотверженность азербайджанских тюрков, которые даже в самые сложные исторические периоды оказывали помощь своим турецким братьям, и акцентирует внимание на том, что узы дружбы и братства выдерживают самые тяжёлые испытания.

В рамках программы также будут показаны следующие фильмы:

7 мая в Центре показа Османгази (Бурса) состоится показ фильма «Buta». В тот же день в Университете Улудаг любители кино смогут посмотреть популярный азербайджанский ретро-фильм «Qaynana».

В Университете Гази для студентов отделения азербайджанского языка запланирован специальный показ фильма «Cənnət yuxusu».

В Университете Муданья в продолжение программы зрителям будет представлен документальный фильм «Zəfər rəqsi».