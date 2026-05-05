Трамп допустил, что конфликт с Ираном продлится еще две-три недели

Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт с Ираном продлится еще две-три недели, при этом американские военные, по его утверждению, достигли основных целей кампании.

"Мы уже уничтожили большую часть того, что хотели бы, вероятно, нам нужно еще две, может быть, три недели. Время для нас не определяющий фактор", - сказал американский лидер в беседе с радиоведущим Хью Хьюиттом.

Трамп уверен, что США либо заключат с Тегераном сделку, либо одержат окончательную военную победу.

"Так или иначе мы победим. Либо мы заключим нужную сделку, либо одержим легкую победу с военной точки зрения. В этом мы уже победили. Я уже говорил об этом миллион раз, другие люди тоже. У них было 159 кораблей, а теперь ни одного. Они все на дне моря. Сегодня мы уничтожили восемь из оставшихся у них маленьких быстроходных катеров", - сказал он.

Источник: ТАСС