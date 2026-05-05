США считают, что перемирие с Ираном сохраняется, несмотря на операцию в Ормузе

Соединенные Штаты исходят из того, что режим прекращения огня с Ираном сохраняется, невзирая на американскую военную операцию в Ормузском проливе.

Об этом заявил на брифинге американский военный министр Пит Хегсет.

«Нет, прекращение огня не завершено», - сказал он. «Это, в конечном счете, отдельный, другой проект», - утверждал Хегсет, говоря об операции в Ормузском проливе. «В конечном счете, президент [США Дональд Трамп] будет принимать решение, если будет эскалация до нарушения режима прекращения огня, Иран знает это. <...> Однако мы, разумеется, призывали бы Иран быть осторожными с действиями, предпринимать их ниже порога [нарушения режима перемирия]», - отметил глава Пентагона. «В настоящее время прекращение огня, безусловно, сохраняется. Но мы будем наблюдать очень внимательно [за развитием событий]», - подчеркнул Хегсет.

Трамп объявил 3 мая, что США приступят к проведению операции Project Freedom в Ормузском проливе. По словам президента, она будет сфокусирована на обеспечении безопасного вывода судов из пролива. Американский лидер пригрозил отвечать применением силы, «если этот гуманитарный процесс подвергнется какому-либо вмешательству». Между тем глава комитета по национальной безопасности иранского парламента Эбрахим Азизи предупредил, что Тегеран будет расценивать любое вмешательство со стороны США в судоходство в Ормузском проливе как нарушение режима прекращения огня.

Источник: ТАСС