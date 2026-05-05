UFC объявил поединки турнира в Азербайджане - ФОТО

First News Media16:30 - 05 / 05 / 2026
Бойцовский промоушен UFC анонсировал поединки турнира, который состоится 27 июня в Баку.

Азербайджанский боец лёгкого веса (до 70 кг) Рафаэль Физиев сразится с мексиканцем Мануэлем Торресом.

Рафаэлю Физиеву 33 года. Представитель Азербайджана дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и пять поражений.

Мануэлю Торресу 31 год. Мексиканец дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и одно поражение.

Также бойцовский промоушен UFC анонсировал поединок между российским бойцом среднего веса (до 84 кг) Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, с бразильцем Мишелем Перейрой.

Шарабутдину Магомедову 31 год. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира пять побед и одно поражение.

Мишелю Перейре 32 года. Бразилец дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 10 побед и пять поражений.

Источник: АЗЕРТАДЖ

