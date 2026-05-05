Обнародовано состояние матери и дочери, пострадавших при пожаре в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО
Обнародовано состояние матери и дочери, пострадавших при пожаре в Сумгайыте.
Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в Сумгайытском медицинском центре.
Было отмечено, что 5 мая около 14:10 в Больницу скорой медицинской помощи центра были госпитализированы две женщины.
Пациенткам, у которых была диагностирована острая реакция на стресс, оказали необходимую медицинскую помощь. Пострадавшие, чье состояние оценивается как удовлетворительное, были выписаны домой на амбулаторное лечение.
16:23
В Сумгайыте произошел пожар в двухэтажном частном доме.
Как сообщает 1news.az, инцидент был зафиксирован в жилом массиве «Хазар баглары».
По предварительной информации, возгорание в доме быстро распространилось на большую площадь. К месту происшествия были привлечены личный состав и спецтехника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Огонь удалось оперативно потушить, предотвратив его переход на соседние постройки.
Во время происшествия находившиеся в доме мать и дочь получили отравление дымом и были госпитализированы.
По данному факту проводится расследование.