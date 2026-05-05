Сеть микромобильности в Баку расширяется: новая двухкилометровая полоса соединит несколько улиц

Новая полоса для средств микромобильности протяженностью 2 километра, которая охватит улицы Фазаила Байрамова, Юсифа Сафарова и Гусейна Расулбекова, начиная от проспекта Хатаи, будет соединена с существующей велополосой на улице Ковкаб Сафаралиевой.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Было отмечено, что в настоящее время на указанной территории ведутся работы по нанесению соответствующей дорожной разметки. В ближайшие дни планируется установка дорожных знаков и защитных барьеров безопасности.

«В рамках городской концепции сеть полос микромобильности будет расширяться. Цель состоит в том, чтобы превратить средства микромобильности в полноценный вид транспорта для участников дорожного движения, особенно при поездках на короткие расстояния», - подчеркивается в сообщении.