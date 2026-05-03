Через территорию Азербайджана в Армению отправлено 8 вагонов с удобрениями - ОБНОВЛЕНО

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сообщило о выполнении очередной транзитной перевозки из России в Армению, в рамках которой 3 мая со станции Баладжары в направлении Бёюк-Кясик было отправлено восемь вагонов с удобрениями.

На сегодняшний день общий объем российского зерна, доставленного в Армению транзитом через азербайджанскую территорию, превысил 25 тыс. тонн. Кроме того, поставлено более 1 600 тонн удобрений и 68 тонн гречихи. Параллельно с транзитными перевозками продолжается прямой экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению: суммарный объем поставок дизельного топлива превысил 8 500 тонн, бензина марки АИ-92 — 979 тонн, а АИ-95 — 2 955 тонн.

Ранее, 30 апреля, через Азербайджан уже проследовал грузовой поезд из семи вагонов, доставивший в Армению российский зерновой груз и удобрения.

