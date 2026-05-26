В ряд судов Азербайджана назначены новые председатели - Распоряжение

В ряд судов Азербайджана назначены новые председатели.
Как сообщает 1news.az, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.
"С учетом предложений Судебно-правового совета, руководствуясь пунктами 9 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
1. В соответствии со статьей 94 Закона Азербайджанской Республики «О судах и судьях»,
по апелляционным судам:
1.1. Назначить следующих судей председателями апелляционных судов:
Акберова Мубариза Досмамед оглу – председателем Бакинского апелляционного суда
Пашаева Тофига Темир оглу – председателем Сумгайытского апелляционного суда
Гулиева Нуру Надир оглу – председателем Шекинского апелляционного суда;
Абдуллаева Вели Аскер оглу – председателем Ширванского апелляционного суда;
по судам по тяжким преступлениям:
1.2. Назначить Рашада Шамшир оглу Алиева председателем Сумгайытского суда по тяжким преступлениям;
1.3. Назначить Рафаила Эйюб оглу Алиева председателем Шекинского суда по тяжким преступлениям.
2. В соответствии со статьей 94 и частью второй статьи 97 Закона Азербайджанской Республики «О судах и судьях»,
по апелляционным судам:
2.1 Назначить Фикрета Джилингир оглу Гусейнова председателем Административной коллегии Ширванского апелляционного суда;
по судам по тяжким преступлениям:
2.2. Освободить Заура Ариф оглу Гаджиева от должности судьи Бакинского военного суда и назначить его судьей Бакинского суда по тяжким преступлениям;
2.3. Освободить Гюнель Камиль гызы Самедову от должности судьи Бакинского военного суда и назначить ее судьей Бакинского суда по тяжким преступлениям;
2.4. Освободить Азера Рамиз оглу Тагиева от должности судьи Сабаильского районного суда города Баку и назначить его судьей Сумгайытского суда по тяжким преступлениям;
по военным судам:
2.5. Освободить Талеха Мухамедали оглу Мустафаева от должности судьи Геранбойского районного суда и назначить его судьей Гянджинского военного суда;
по коммерческим судам:
2.6. Освободить Гюндуза Ахмед оглу Ширинова от должности судьи и председателя Самухского районного суда и назначить его судьей и председателем Гянджинского коммерческого суда;
по районным судам города Баку:
2.7. Назначить Вахида Нариман оглу Садыгова судьей и председателем Хатаинского районного суда города Баку;
по районным (городским) судам:
2.8. Освободить Тарлана Вагиф оглу Нусратова от должности судьи и председателя Джебраильского районного суда и назначить его судьей и председателем Ханкендинского городского суда;
2.9. Освободить Шахрияра Ибрагим оглу Алиева от должности судьи Хатаинского районного суда города Баку и назначить его судьей и председателем Кюрдамирского районного суда;
2.10. Назначить Нурала Тураб оглу Алиева судьей и председателем Самухского районного суда.
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания", - говорится в документе.