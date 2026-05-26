 В ряд судов Азербайджана назначены новые председатели - Распоряжение | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Xроника

В ряд судов Азербайджана назначены новые председатели - Распоряжение

First News Media18:59 - Сегодня
В ряд судов Азербайджана назначены новые председатели - Распоряжение

В ряд судов Азербайджана назначены новые председатели.

Как сообщает 1news.az, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.

"С учетом предложений Судебно-правового совета, руководствуясь пунктами 9 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. В соответствии со статьей 94 Закона Азербайджанской Республики «О судах и судьях»,

по апелляционным судам:

1.1. Назначить следующих судей председателями апелляционных судов:

Акберова Мубариза Досмамед оглу – председателем Бакинского апелляционного суда

Пашаева Тофига Темир оглу – председателем Сумгайытского апелляционного суда

Гулиева Нуру Надир оглу – председателем Шекинского апелляционного суда;

Абдуллаева Вели Аскер оглу – председателем Ширванского апелляционного суда;

по судам по тяжким преступлениям:

1.2. Назначить Рашада Шамшир оглу Алиева председателем Сумгайытского суда по тяжким преступлениям;

1.3. Назначить Рафаила Эйюб оглу Алиева председателем Шекинского суда по тяжким преступлениям.

2. В соответствии со статьей 94 и частью второй статьи 97 Закона Азербайджанской Республики «О судах и судьях»,

по апелляционным судам:

2.1 Назначить Фикрета Джилингир оглу Гусейнова председателем Административной коллегии Ширванского апелляционного суда;

по судам по тяжким преступлениям:

2.2. Освободить Заура Ариф оглу Гаджиева от должности судьи Бакинского военного суда и назначить его судьей Бакинского суда по тяжким преступлениям;

2.3. Освободить Гюнель Камиль гызы Самедову от должности судьи Бакинского военного суда и назначить ее судьей Бакинского суда по тяжким преступлениям;

2.4. Освободить Азера Рамиз оглу Тагиева от должности судьи Сабаильского районного суда города Баку и назначить его судьей Сумгайытского суда по тяжким преступлениям;

по военным судам:

2.5. Освободить Талеха Мухамедали оглу Мустафаева от должности судьи Геранбойского районного суда и назначить его судьей Гянджинского военного суда;

по коммерческим судам:

2.6. Освободить Гюндуза Ахмед оглу Ширинова от должности судьи и председателя Самухского районного суда и назначить его судьей и председателем Гянджинского коммерческого суда;

по районным судам города Баку:

2.7. Назначить Вахида Нариман оглу Садыгова судьей и председателем Хатаинского районного суда города Баку;

по районным (городским) судам:

2.8. Освободить Тарлана Вагиф оглу Нусратова от должности судьи и председателя Джебраильского районного суда и назначить его судьей и председателем Ханкендинского городского суда;

2.9. Освободить Шахрияра Ибрагим оглу Алиева от должности судьи Хатаинского районного суда города Баку и назначить его судьей и председателем Кюрдамирского районного суда;

2.10. Назначить Нурала Тураб оглу Алиева судьей и председателем Самухского районного суда.

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания", - говорится в документе.

Поделиться:
327

Актуально

Xроника

Дональд Трамп поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика

Начался судебный процесс по апелляционной жалобе граждан Армении - ФОТО

Политика

Произведенная в Азербайджане продукция экспортирована в Армению - ФОТО

Xроника

Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Масудом ...

Xроника

Эмманюэль Макрон поздравил Президента Ильхама Алиева

Ицхак Герцог поздравил Президента Ильхама Алиева

Дональд Трамп поздравил Президента Ильхама Алиева

Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Масудом Пезешкианом

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Президент Азербайджана поздравил грузинского коллегу с Днем независимости

Ильхам Алиев рассказал о содержании телефонного разговора с Эммануэлем Макроном

В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 мая — Дня независимости

Под председательством Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное вопросам сельского хозяйства

Последние новости

Президент Болгарии поздравила Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 22:00

Александер Ван дер Беллен направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 21:58

Король Испании поздравил Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 21:57

Президент Индонезии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 21:55

В Одесской области Украины мэра задержали за взятку

Сегодня, 21:49

Лейла Алиева ознакомилась в Лянкяране с фермерским хозяйством «Зеленый чай» - ФОТО

Сегодня, 21:40

Байрамов и Дар обсудили расширение энергетического сотрудничества - ФОТО

Сегодня, 21:36

Президент Швейцарии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 21:32

Начался судебный процесс по апелляционной жалобе граждан Армении - ФОТО

Сегодня, 21:20

Произведенная в Азербайджане продукция экспортирована в Армению - ФОТО

Сегодня, 20:51

В Азербайджане спасли детеныша косули, найденного в горах - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 20:33

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили в Лянкяране семью шехида - ФОТО

Сегодня, 20:30

В Огузском районе задержан подозреваемый в массовой вырубке деревьев - ФОТО

Сегодня, 20:25

ЦИК завершил составление и уточнение постоянных списков избирателей на 2026 год - ФОТО

Сегодня, 20:20

Супермодель Наталья Водянова ждёт шестого ребенка - ФОТО

Сегодня, 20:15

Эмманюэль Макрон поздравил Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 20:10

В Губе пропала без вести 36-летняя женщина

Сегодня, 20:05

Ицхак Герцог поздравил Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 20:03

TƏBİB проводит обязательную диспансеризацию детей с ограниченными возможностями передвижения - ФОТО

Сегодня, 20:00

Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились в Лянкяране с творчеством местного мастера - ФОТО

Сегодня, 19:57
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25