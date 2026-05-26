Главы правительств Азербайджана и России провели телефонный разговор

26 мая состоялся телефонный разговор премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, главы правительств провели обстоятельный обмен мнениями по ключевым направлениям азербайджано-российского взаимодействия и вопросам продвижения совместных инициатив в ряде областей.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в последовательном развитии двустороннего сотрудничества по широкому кругу направлений.