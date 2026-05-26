Кибермошенники крадут данные банковских карт под видом Азерпочт

Служба электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве цифрового развития и транспорта обнаружила очередную фишинговую (смишинг) кампанию, направленную против граждан.

Как сообщили в СЭБ, в результате проведенного мониторинга было установлено, что кибермошенники злоупотребляют именем ООО Азерпочт. Так, злоумышленники рассылают гражданам SMS-сообщения, перенаправляя их на фейковую веб-страницу https://azerpost.389159.com.az с целью завладения их персональными и финансовыми данными передает 1news.az.

В связи с этим Служба электронной безопасности рекомендует гражданам не переходить по ссылкам в SMS-сообщениях, поступающих из неизвестных источников, и не делиться данными банковских карт и другой личной информацией через подозрительные линки.

В то же время для проверки достоверности полученных уведомлений рекомендуется обращаться к официальным источникам: в колл-центр Азерпочт по номеру «169», на горячую линию СЭБ по номеру «1654», а также на официальные аккаунты обоих ведомств в социальных сетях.