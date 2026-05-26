Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили детский дом в Лянкяране - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева посетили в городе Лянкяран учреждение социального обслуживания - Детский дом номер 5 имени Османа Мирзоева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились с воспитанниками учреждения, тепло побеседовали с ними и поинтересовались их повседневными занятиями. В рамках встречи вместе с детьми были изготовлены образцы гончарных изделий. Они наблюдали за творческим процессом детей, приятно провели с ними время и преподнесли подарки.

Затем для детей были продемонстрированы анимационные фильмы. Лейла Алиева и Арзу Алиева посмотрели фильмы вместе с детьми.

На мероприятии, организованном Общественным объединением «Ассоциация анимации Азербайджана», детям были представлены серии анимационного сериала «Иси и Пити», а также различные познавательные и развлекательные анимационные фильмы. Продемонстрированные картины были встречены детьми с большим интересом.

Мероприятие имеет важное значение с точки зрения эффективной организации досуга детей, развития их творческих способностей и повышения интереса к национальным анимационным фильмам.