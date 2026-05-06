В Ташкенте отметят 103-ю годовщину со дня рождения Общенационального лидера

В связи со 103-й годовщиной со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева в Ташкенте состоится серия мероприятий. Они будут организованы Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева при нашем посольстве в Узбекистане.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в центре, в рамках программы в Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева состоится презентация книги писателя и профессора Айсель Садак Илташ Inson Yuragi Bilan Heydar Bobo. В ней собраны воспоминания известных личностей, представляющих различные сферы деятельности, связанные с Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Эти воспоминания позволяют читателям глубже понять личность Гейдара Алиева, его государственную деятельность и человеческие качества.

Отмечается, что книга была переведена на узбекский язык и издана в рамках проекта Министерства культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева.

В рамках мероприятий также предусмотрено проведение концертной программы с участием известных азербайджанских артистов.

Наряду с официальными лицами государства и деятелями культуры в них примут участие представители различных общественных организаций, медиа, творческая интеллигенция, студенты, а также члены азербайджанской диаспоры, проживающие в Ташкенте.

Ожидается, что оба мероприятия внесут важный вклад в популяризацию богатого наследия Общенационального лидера Гейдара Алиева, а также дальнейшее укрепление и развитие культурно-литературных связей между Азербайджаном и Узбекистаном. Кроме того, они будут способствовать расширению взаимного культурного обмена, продвижению общих ценностей и выводу гуманитарного сотрудничества на новый этап.