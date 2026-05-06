Кямаля Агазаде рассказала 1news.az о мальчике, брошенном на кладбище собственной матерью

Фаига Мамедова17:44 - Сегодня
История двухлетнего малыша, оставленного в опасности в безлюдном месте, потрясла общественность. Напомним, что ребенок был найден 4 мая на территории Абшеронского района, рядом с мечетью Фатимы Захры на кладбище Горадил.

Позже была установлена личность родителей ребенка, и стало известно, что его мама отказалась от него.

Об этом в социальной сети Facebook сообщала председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде. Сегодня же стало известно, что Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения взяло под контроль ситуацию с ребенком.

Мы, в свою очередь, связались с председателем Союза детей Азербайджана Кямалей Агазаде, чтобы узнать подробности о будущем ребёнка и его здоровье.

«Согласно правилам Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, детей до 3 лет необходимо размещать в домах малютки. Если в ходе сегодняшнего медицинского обследования у ребенка будут выявлены проблемы со здоровьем, то вопрос о его переводе в дом малютки встанет после периода реабилитации у нас. Однако решение принимаем не мы - всё будет сделано так, как того требует законодательство», - сообщила К.Агазаде.

По ее словам, в настоящее время ребенок находится у них, проходит медицинский осмотр и находится под наблюдением психологов и воспитателей: «Есть определенные моменты, которые потребуют времени: он с трудом устанавливает зрительный контакт, проявляет асоциальность, что связано со средой, в которой он находился. Возможно, со временем это пройдет».

«Сегодня мы провели обследование, результаты анализов крови будут известны через два дня. В целом заметно, что ребенок простужен. Мы сделали рентген и провели все необходимые проверки. У детей до 2,5–3 лет часто встречается неполное закрытие сердечных клапанов, и у этого ребенка клапан также закрыт не полностью. То есть, определенные нюансы есть, но, по предварительным данным, серьезных проблем не обнаружено. Возможно, результаты анализов крови внесут ясность, так как мы также сдали образцы на ВИЧ, сифилис и гепатит», - отметила председатель Союза детей Азербайджана.

Как указала Кямаля Агазаде, в отношении матери возбуждено уголовное дело за то, что она оставила ребенка в беспомощном и опасном состоянии. «Тот факт, что ребенка бросили на произвол судьбы, особенно в ночное время, влечет за собой уголовную ответственность. Фактически она умышленно чуть не обрекла ребенка на смерть. Даже если бы его оставили у входа в больницу, это можно было бы расценить как призыв о помощи, но здесь ситуация иная. Я считаю это преступлением, совершенным с особой жестокостью: ребенка оставили в безлюдном месте, где обитают животные. Еще до оформления официального отказа от ребенка был поднят вопрос о лишении матери родительских прав», - подчеркнула она.

Что касается пребывания ребенка в приюте в дальнейшем, - по словам К.Агазаде, они всегда опираются на требования закона: «Главное - это интересы ребенка. Если соответствующие органы сочтут нужным оставить его в приюте, для этого должны быть представлены основания, но в целом предполагается его перевод в дом малютки».

Послесловие…

Несмотря на то, что биологическая мама бросила малыша на произвол судьбы, сегодня он уже не один. Сейчас, когда ребенок находится в безопасности под присмотром специалистов, главной задачей остается его физическая и психологическая реабилитация. Мы искренне надеемся, что профессионализм врачей и забота воспитателей помогут мальчику преодолеть последствия пережитого стресса и найти дом, где его жизнь и здоровье будут в абсолютной безопасности.

