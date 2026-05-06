Трагически погибла актриса из клипа HammAli & Navai «Девочка-война» - ВИДЕО

Российская актриса Ксения Добромилова, известная по клипу HammAli & Navai на песню «Девочка-война», погибла 5 мая в ДТП с мотоциклом во время фотоохоты в столице России.

Российские СМИ сообщают о том, что К.Добромилова также работала фотографом на сходках мотоциклистов-любителей и на последней такой встрече ее сбил мотоциклист.

«Ее сбил парень на мотоцикле на Большой Дорогомиловской. Она всегда давала мотоциклистам координаты, где проходит фотоохота, и ждала их посреди дороги. Рядом не было отбойников, парень не справился с управлением и сбил ее», - цитирует РИА Новости источник из окружения актрисы.

Отметим, что 5 мая в ДТП в Москве также попал участник рэп-дуэта HammAli & Navai Наваи Бакиров – в аварии никто не пострадал, сработали подушки безопасности. «Царствие ей небесное» - так рэпер Navai прокомментировал гибель К.Добромиловой, снимавшейся в клипе «Девочка-война».

СМИ сообщают, что разница между двумя авариями составила около полутора часов.

Ксения Добромилова родилась 22 декабря 1991 г. Выпускница Театрального колледжа имени Филатова по специальности «актриса музыкального театра», Института теле- и радиовещания «Останкино» по специальности «телерадиоведущая». Работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла.