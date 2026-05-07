В Азербайджане пройдет пробный экзамен для будущих бакалавров - ДАТА

10 мая состоится пробный экзамен по второму этапу вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ГЭЦ.

Было отмечено, что на пробном экзамене участникам будут представлены тестовые задания, соответствующие модели второго этапа вступительных экзаменов на уровень бакалавриата вузов. Регистрация для участия в экзамене проводилась через интернет, и ее прошли 5554 абитуриента. Экзамен будет организован 10 мая в Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Хачмазе и Ленкорани в общей сложности в 26 зданиях.

«Пробный экзамен начнется во всех зданиях в 10:00. Доводим до сведения абитуриентов, что допуск в здание экзамена завершится в 09:45. Пропускной режим прекращается за 15 минут до начала экзамена, после чего участники в здание не допускаются. Участники экзамена должны учитывать вышеуказанное и прибыть к зданию не позднее времени, указанного в пропускном листе», - отмечается в сообщении.