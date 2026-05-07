ФИФА наложила запрет на трансферы для «Нефтчи»? - ОБНОВЛЕНО

Внесена ясность в вопрос, связанный с трансферным запретом, наложенным на футбольный клуб "Нефтчи".

Как сообщили в пресс-службе клуба, ограничение, появившееся на соответствующем портале ФИФА, связано с технической задержкой.

Отмечается, что при задержке трансферного платежа система ФИФА автоматически вносит клуб в "красный список" и применяет трансферный запрет.

"Это часто встречающееся в мировой практике явление. После выполнения основных обязательств запрет автоматически снимается", - отмечается в информации.

В заявлении подчёркивается, что платёж уже осуществлён клубом.

"После подтверждения платежа противоположной стороной трансферный запрет будет снят в течение максимум 3-5 дней. Для беспокойства нет оснований, у нас нет никаких долговых обязательств. Просто из-за технических вопросов один платёж задержался, и это уже решено. Пусть наши болельщики не беспокоятся", - заявили в клубе.

ФИФА наложила запрет на трансферы для "Нефтчи".

Как сообщает Oxu.Az, соответствующая информация размещена на официальном сайте высшей футбольной организации.

Запрет на трансферы для клуба под руководством Юрия Вернидуба будет действовать в течение предстоящих трёх "трансферных окон".

Запрет вступил в силу 5 мая 2026 года.

Конкретные причины решения пока не озвучены.

Отметим, что в списке помимо "Нефтчи" также фигурируют турецкий "Антальяспор", египетский "Замалек", румынский "ЧФР Клуж" и ряд других клубов.