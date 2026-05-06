Шахбаз Шариф выразил признательность Трампу за приостановку Project Freedom в Ормузском проливе

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил признательность президенту США Дональду Трампу за приостановку Project Freedom («Проекта Свобода») в Ормузском проливе.

«Я признателен президенту Дональду Трампу за его смелое лидерство и своевременное объявление о приостановке проекта «Свобода» в Ормузском проливе», - написал пакистанский премьер в своем аккаунте в соцсети X.

По его словам, благожелательный отклик президента Трампа на просьбу Пакистана и других стран, в частности, Саудовской Аравии, будет способствовать укреплению регионального мира, стабильности и примирения в этот чувствительный период.

«Пакистан остается твердо привержен поддержке всех усилий, направленных на сдержанность и мирное разрешение конфликтов посредством диалога и дипломатии. Мы очень надеемся, что текущая динамика приведет к долговременному соглашению, обеспечивающему устойчивый мир и стабильность в регионе и за его пределами», - отметил Шариф.

Администрация США приняла решение приостановить операцию Project Freedom по организации транзита судов через Ормузский пролив до получения информации о том, что переговоры по сделке с Ираном могут успешно завершиться, а соглашение будет заключено. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По его словам, США получили соответствующий запрос со стороны Пакистана и других стран.