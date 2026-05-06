Ален Симонян: разве Армения в защите своих интересов должна постоянно оглядываться, не расстроилась ли Россия?

Спикер парламента Армении Ален Симонян прокомментировал перспективу ухудшения армяно-российских отношений в свете саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

«Разве Армения, преследуя свои интересы, должна постоянно оглядываться, не расстроилась ли Россия? Насколько это правильно? Считаю, неправильно», — процитировали Симоняна армянские СМИ.

По его словам, Армения лишь обеспечивает собственные интересы и свою безопасность: «Армения должна оставаться рабом? Чтобы ей диктовали, с кем здороваться, а с кем нет? И если поздоровается или примет в гости — обиды? Как так?»

Отвечая на вопрос об экономической зависимости Армении от России, он заявил, что «не хочет говорить резко»: «Но что такое зависимость: либо мы живем, стоя на коленях, будь то Россия, Франция или кто-то иной, „под его сапогом“, не проводим свободные выборы, не имеем свободные СМИ, либо пытаемся без войн и вражды, политических или иных нападок быть хозяевами нашей маленькой страны».

«Не менять одного „большого брата“ на другого, не уступать свои свободы — это вопрос выбора», — сказал Симонян.

Он повторил, что «в прошлом мы были на коленях, поскольку президентские выборы проходили с фальсификациями, о чем свидетельствуют поздравления из Москвы еще до заявления ЦИК»: «Россия назначала здесь наместника, назначение большинства руководителей уточнялось с этой страной, вся политическая конъюнктура согласовывалась с ней, послы Армении сотрудничали с их послами. Разве это политическая независимость? Не было независимости».