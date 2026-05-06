Обвиняемый в умышленном убийстве будет экстрадирован в Азербайджан.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в соответствии с требованиями Европейской конвенции «О выдаче» от 13 декабря 1957 года, компетентные органы Федеративной Республики Германия удовлетворили ходатайство Генпрокуратуры об экстрадиции гражданина Грузии Шамилова Эльшана Гасан оглу, передает 1news.az.

«В ходе предварительного следствия по уголовному делу, проводимого прокуратурой Наримановского района города Баку, были установлены обоснованные подозрения в том, что Эльшан Шамилов, вступив в предварительный сговор с Афганом Алиевым и Хидаятом Гасановым, 30 июля 1993 года совершил разбойное нападение на квартиру с корыстными целями, в ходе которого убил одного человека. Также выявлены подозрения в совершении им в соучастии с указанными лицами других преступлений в разное время. В связи с этим было вынесено постановление о привлечении Эльшана Шамилова в качестве обвиняемого. Поскольку он скрылся от следствия, 8 мая 2025 года он был объявлен в международный розыск по линии Национального центрального бюро Интерпола в Азербайджане. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий он был обнаружен и задержан на территории Германии».

Сообщается, что в настоящее время Пенитенциарная служба Министерства юстиции принимает меры по доставке Эльшана Шамилова в нашу страну. Генеральная прокуратура продолжает тесное сотрудничество с иностранными партнерами, в том числе с Интерполом, с целью установления местонахождения лиц, находящихся в розыске, и их экстрадиции в Азербайджанскую Республику.