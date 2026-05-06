Тегеран предлагает создание новой структуры безопасности на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о необходимости создания новой структуры по обеспечению безопасности в регионе Ближнего Востока.

Об этом сообщил МИД Китая, где Арагчи находится с официальным визитом.

«[Арагчи заявил, что] Иран поддерживает создание новой послевоенной региональной структуры, способной обеспечить сбалансированное развитие и безопасность», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства КНР.