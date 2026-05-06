Фильм Ричарда Гира о проблеме бездомности будет представлен в Баку - ВИДЕО

Фонд голливудского актера Ричарда Гира (The Gere Foundation) совместно с испанской некоммерческой организацией HOGAR SÍ и ООН-Хабитат поднимет проблему бездомности на Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет с 17 по 22 мая в Баку.

Как сообщает 1news.az, актер поделился на своей странице в Instagram видеороликом, в котором рассказал о своем документальном фильме «То, что никто не хочет видеть». Показ картины в столице Азербайджана состоится 21 мая.

По словам Гира, партнерство направлено на то, чтобы вывести тему бездомности - наиболее тяжелой формы жилищной исключенности - в центр глобальной повестки и продвигать решения, обеспечивающие доступ к жилью.

«По данным международных организаций, почти 3 миллиарда человек в мире не имеют доступа к адекватному жилью, более 1 миллиарда живут в неформальных поселениях, а свыше 300 миллионов сталкиваются с бездомностью», - заявил он.

Отметим, что в фильме Ричард и Алехандра Гир беседуют с людьми, которые столкнулись с проблемой бездомности, но сумели изменить свою жизнь благодаря обретению дома.

В видеообращении в поддержку форума Ричард Гир подчеркнул важность принятия срочных мер: «Жилье - это основа всех других прав. Без безопасного дома невозможны ни здоровье, ни образование, ни стабильная работа. Бездомность не является неизбежной. Это глубокая несправедливость, и ее можно преодолеть, если сделать выбор в пользу достоинства и человеческой солидарности».