В Билясуваре двое молодых людей получили ножевые ранения: есть задержанный - ОБНОВЛЕНО
В Билясуваре задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений двум молодым людям.
Как сообщает Report, сотрудники полиции задержали 24-летннго Саяда Гамбари.
По данному факту ведётся расследование.
08:23
В Билясуварском районе произошел инцидент с поножовщиной.
Как сообщает Report, происшествие было зафиксировано в центральной части района.
По предварительной информации, ножевые ранения получили жители города Билясувар - Кянан Рагимли 2003 года рождения и Тарлан Шахбазов 2006 года рождения. Пострадавшие были доставлены в районную больницу.
В настоящее время обстоятельства происшествия уточняются. По факту проводится расследование.
