Азербайджанская нефть подешевела почти на $10

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $9,57, или 8,07%, и составила $108,99.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent составила $104,19.

Цена азербайджанской нефти в турецком порту Джейхан по условиям FOB уменьшилась на $9,54, или 8,26%, до $105,91 за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на текущий год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная — в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.