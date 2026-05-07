Дом Башир бека Ашурбекова в Сабунчи - архитектурное наследие нефтяной эпохи

Недалеко от Баку, расположен один из наиболее исторически значимых и самобытных населённых пунктов региона — посёлок Сабунчи.

Его географическая близость к столице и одновременно ярко выраженная собственная историко-культурная идентичность сделали это место важным звеном в развитии не только Бакинской агломерации, но и всего Апшерона.

В XVIII веке Сабунчи, как и соседнее апшеронские села Кешля и Забрат, были передано во владение сардару Ашур-беку Афшару — родоначальнику азербайджанского дворянского рода Ашурбековых.

Уже в начале XIX века Сабунчи становится одним из ключевых районов нефтедобычи на Апшероне: ещё в 1825 году здесь активно велась добыча нефти. Важным этапом в развитии стало строительство в 1880 году узкоколейной железной дороги длиной 26 километров, связавшей Сабунчи с Баку и изначально предназначенной для транспортировки нефти на городские заводы. Этот транспортный коридор стал одним из факторов стремительного экономического роста поселка. В 1900 году в Сабунчи были основаны механические мастерские фирмы «Бенкендорф», которые в советский период были преобразованы в машиностроительный завод «Бакинский рабочий».

Во время нефтяного бума Сабунчи пережил период стремительного расцвета. Как и в Баку, здесь формировалась особая городская среда, где нефтяные доходы способствовали появлению новых архитектурных форм. Строились изысканные особняки нефтепромышленников и меценатов, многие из которых по уровню архитектурной выразительности и декоративного решения не уступали, а порой и превосходили столичные здания.

В этом ряду особое место занимает дом принадлежавший Гаджи Мухаммедхасан оглу Башир бек Ашурбекову. Этот дом один из ярких примеров архитектуры эпохи нефтяного бума. Он стал выразительным символом статуса, вкуса и культурных амбиций своей эпохи, отражая не только экономическое могущество, но и стремление к созданию гармоничной и эстетически совершенной архитектурной среды. Великолепное здание было возведено в 1901 году по проекту известного немецкого архитектора Адольфа Эйхлера, чьё творчество оставило заметный след в архитектурном облике Баку.

Монументальное, мощное здание, исполненное внутренней силы и достоинства, возвышается как архитектурная доминанта. Оно сразу приковывает взгляд, выделяясь на фоне окружающей застройки своей величественной пластикой и выразительным силуэтом.

Здание выполнено в классическом стиле с выраженными элементами неоклассицизма. Фасад симметрично организован и поделен на горизонтальные ярусы, что подчеркивает его монументальность. Нижний уровень оформлен более сдержанно, с крупными прямоугольными оконными проемами и массивной рустикой. Второй этаж отличается более богатым декором и детализированной пластикой фасада. Окна обрамлены декоративными наличниками с элементами лепнины и классическими карнизами. Вертикальные пилястры придают фасаду ритмичность и усиливают ощущение высоты здания. Карнизная линия богато украшена, с выраженным антаблементом и декоративными модульонами. Центральная часть фасада акцентирована треугольным фронтоном — характерным элементом классической архитектуры. В его центре размещена монограмма владельца, выполненная в виде изящного декоративного вензеля. По обеим сторонам фронтона установлены симметричные вытянутые вазоны, придающие композиции завершённость и подчёркивающие её выразительность.

Фасад здания демонстрирует тщательную проработку деталей, что свидетельствует о высоком уровне мастерства архитекторов и строителей. Он украшен богатой лепниной, изобилуют маскаронами и разнообразными декоративными элементами, создающими сложную и насыщенную композицию. Каждая деталь, словно продумана и выверена, образуя единый художественный образ. Здание построено из местного известняка и имеет светлый оттенок, что усиливает визуальную строгость и элегантность сооружения. Несмотря на возраст, здание сохраняет пропорциональность и гармонию архитектурных форм.

В советский период здание претерпело изменения: были утрачены изящные ажурные балконы, выполненные из бронзы и латуни — по воспоминаниям старожилов, их спилили в первые годы новой власти. В годы независимости Азербайджана здесь разместилась средняя школа №3 Ходжавендского района.

Дом Гаджи Мухаммедхасан оглу Башир бек Ашурбекова представляет собой подлинную жемчужину архитектуры своего времени. Это здание по праву можно назвать доминантой исторической застройки посёлка Сабунчи, обладающей не только эстетической, но и значительной культурно-исторической ценностью. Оно является бесценным наследием своего времени, в котором сохранились черты ушедшей эпохи и дух формирования новой городской среды. Сохранение подобных памятников имеет особое значение, поскольку они формируют историческую память места и передают будущим поколениям подлинное свидетельство архитектурного и культурного развития региона.

Автор Вахид Шукюров